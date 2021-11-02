"За три дня ничего не изменишь" – Луческу поделился ожиданием от матча против "Барселоны"

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданием игры четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

По словам наставника киевлян, не стоит ожидать никаких перемен от каталонцев после смены тренера.

"Неужели игроков нужно мотивировать на матч с Барселоной? Я слышал, что они потеряли некоторых игроков, но "Барселона" есть "Барселона". Любой игрок, приехавший сюда – качественный. У нас нет футболистов, отступные за какого уровня миллиарда. У нас есть качественные исполнители. …Завтра это увидите.

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Отсутствие Жерара Пике компенсирует Эрик Гарсия. Это будущее "Барселоны". Он гораздо младше. Кун Агуэро и так в последнее время не слишком часто играл. Тем более что у них есть Менфис Депай. Пока это ударная сила команды. Он хорошо играет и забивает. Конечно, отсутствие Месси сказалась всему клубу. С его уходом каталонцы потеряли в психологии. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. Играют "Динамо" и "Барселона". Две команды. Уверен, что завтра мы хорошо сыграем.

Это будет еще "Барселона" Кумана или уже новая команда? Через три дня ничего не изменишь. Это не может быть новая "Барселона". Завтра сыграют игроки, готовые физически. Пока никаких изменений нет. Они не выиграли у "Алавеса". У "Барселоны" не все игроки здоровы, чтобы тренер поставил свой футбол. Всегда трудно что-либо изменить за три дня. Серхи был готов к освобождению Кумана. Решение с его назначением было принято через час", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

Матч "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. В другом матче группы "Бавария" будет принимать "Бенфику", В турнирной таблице "Бавария" имеет три победы. У "Бенфики" четыре очка и второе место. "Барселона" имеет три пункта, а "Динамо" замыкает таблицу с одной ничьей.