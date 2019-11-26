WADA предлагает отстранить РФ от международных соревнований

Россия может быть отстранена от спортивных соревнований из-за несоблюдения антидопингового законодательства. Фото: saudigazette.com.sa

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года.

В их число входят Олимпийские игры в Токио-2020 и Пекине-2022, а также Кубок мира-2022 в Катаре. Кроме того, Россия не сможет претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Под вопросом проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2021 Санкт-Петербурге.

Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в нейтральной форме и собирать любые медали, которые они выигрывают, не поднимая флаг нации или играя его гимн, сообщает "24 канал"

Причина такого решения - фальсификация допинговых проб российских спортсменов.

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Окончательное решение по рассматриваемым наказаний ожидается 9 декабря когда в Париже состоится заседание коллегии WADA. Любое решение WADA подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.