"Выжать из карьеры максимум" - Усик хочет уйти от братьев Кличко

Боксер окончательно не исключает вероятности дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский 33-летний боксер Александр Усик рассказал, что у него закончился контракт с промоутерской компанией братьев Кличко, K2 Promotions, и он хочет более выгодные для себя условия.

О намерении уйти он заявил во время интервью каналу USYK17.

"Почему я хочу уйти от K2? Потому что я хочу двигаться своим путем. Потому что с ними не будет USYK 17 Promotion, будет-K2 Promotions. Выходит, я буду развивать чужую компанию. Я хочу выгодные для себя условия. Есть определенное время спортсмена, когда он может заработать. Я хочу из своей карьеры выжать максимум... Может, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. В этом ноябре прошло 7 лет с момента, как я заключил контракт. А там написано, что он не может действовать дольше", - рассказал Усик.

При этом боксер окончательно не исключает вероятности дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко.

"Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продлю с ними контракт, почему нет?", - сказал Усик.

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Британский супертяжеловес Джо Джойс горит желанием провести бой с украинцем Александром Усиком. Джойс победил Даниэля Дюбуа и может претендовать на проведение чемпионского поединка.