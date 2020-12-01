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вторник, 01 декабря 2020 17:21

Британский боксер хочет побить Усика

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Британский боксер хочет побить Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНІАН

Британский супертяжеловес Джо Джойс горит желанием провести бой с украинцем Александром Усиком

Джонс победил Даниэля Дюбуа и может претендовать на проведение чемпионского поединка.

"Титул WBO может стать доступным, и я занял место Дюбуа в рейтинге, так что поединок с Усиком может случиться. Может быть, не в следующий раз, а через один.

Усик - достаточно маленький боксер, но я высоко оцениваю его - у него есть навыки. По нему сложно попасть, но с моей командой, я думаю, что смогу достать его, потому что есть более опытным бойцом.

Он набрал мышечную массу и стал несколько медленнее. Но у него есть мозги, у него хорошая работа ног и работа головой. Это будет тяжелый бой, но я его хочу и получает в нем победу.

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Я думаю, что у меня лучше работают ноги, и я лучший боксер, чем Чисора. Я думаю, это будет хороший бой, и я не могу дождаться, когда он состоится.

Теперь я лучше боксер. У меня лучшая подготовка, у меня было больше раундов, чем у него. Я могу нанести больше ударов, утомить его и прикончить его", - цитирует Джойса Boxing Scene.

Александр Усик и Джо Джойс ранее встречались на ринге в рамках полупрофессиональной лиги WSB. Поединок прошел в 2013 году и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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01
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