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вторник, 18 января 2022 13:05

Выигрывал шесть раз Лигу чемпионов. Умер легендарный игрок "Реала"

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Выигрывал шесть раз Лигу чемпионов. Умер легендарный игрок &quot;Реала&quot;
Франсиско Пако Хенто шесть раз побеждал в ЛЧ. Фото: ФК "Реал"

Ушел из жизни легендарный игрок "Реала" 88-летний Франсиско Хенто Лопес или Пако Хенто.

Хенто – единственный в истории футбола, выигравший шесть Кубков европейских чемпионов. У него остались жена и два сына, информирует официальный сайт "сливочных".

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"Реал" Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто, почетного президента "Реала" и одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

Клуб выражает свои соболезнования, любовь и благосклонность жене умершего Мари Луз, сыновьям Франсиско и Хулио, внукам Айтани и Кандели и всем его родственникам, коллегам и близким", – говорится в заявлении "сливочных".

Причину смерти легенды не сообщают.

Пако Хенто выступал за Реал с 1953-го по 1971 год, отдав мадридцам 18 сезонов. Сыграл 600 поединков и записал в свой актив 182 гола. Коллекция титулов - 12 чемпионств Испании, шесть Кубков европейских чемпионов, два Кубка Испании. Именно во времена Хенто пришлось доминирование Реала в Европе в 1950-х - пять Кубков чемпионов подряд, что не удалось повторить никому.

Пако Хенто провел 43 матча за сборную Испании, в которых забил пять голов.

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