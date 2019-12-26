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четверг, 26 декабря 2019 22:25

Выделили средства на подготовку спортсменов к Олимпиаде

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Выделили средства на подготовку спортсменов к Олимпиаде
Правительство выделило 1,4 млрд грн. Фото: "Цензор"

Правительство выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года и в Юношеской Олимпиаде.

Об этом сообщает официальная страница Министерства финансов Украины в Facebook.

На развитие украинского спорта в 2020 году выделили 5,4 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2019 году.

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"По состоянию на 24 декабря Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях в 2020 году", - пишет Министерство финансов.

В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020 и соревнования по легкой атлетике и футболу.

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