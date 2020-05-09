Вукоевича выпустили из полицейского участка и запретили приближаться к жене ближе чем на 200 метров

вукоевич провел ночь в полиции. Фото - sportske.jutarnji.hr

Хорватская полиция после ночи на тюремных нарах отпустила экс-игрока киевского "Динамо" Огнена Вукоевича домой.

После того, как тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич провел ночь в полицейском участке, он был допрошен сегодня утром в здании муниципальной государственной прокуратуры в Загребе, сообщает Jutarnji List. После дачи показаний Вукоевич был освобожден, но с мерами предосторожности.

Бывшему игроку сборной Хорватии не разрешается входить в свой дом в Тушканаце, где он живет со своей семьей, а его жене не разрешается приближаться к нему, менее чем на 200 метров.

Как долго эти меры будут длиться, зависит исключительно от обеих сторон. Если они найдут общий язык, то окончательное слово будет за судом после того, как адвокаты подадут ходатайство о приостановлении мер.

Вчера 36-летний Вукоевич пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить свою жену, ее сестру и мать.

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Огнен Вукоевич играл в "Динамо" с 2008 по 2015 годы.