Вторую ракетку мира оштрафовали за отказ общаться с журналистами

Такое решение принял судья. Фото: Reuters

Открытый чемпионат Франции по теннису оштрафовал четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема", вторую ракетку мира японку Наоми Осаку на 15 000 долларов за отказ общаться с прессой.

Об этом сообщает USA Today Spotrs.

"Наоми Осака сегодня предпочла не исполнять свои контрактные обязательства относительно общения со СМИ. Поэтому судья выписал ей штраф в размере 15 000 долларов США в соответствии со статьей III H. Кодекса поведения, - говорится в сообщении Открытого чемпионата Франции. - Психическое здоровье игроков, участвующих в наших турнирах, имеет первостепенное значение для "Больших шлемов".

Предусматривалось, что в воскресенье после матча в первом круге, выигранного у Патриции Марии Циг со счетом 6-4, 7-6 (4), Осака должна была общаться с медиа.

Кроме того, спортсменку предупредили: если она и впредь будет избегать общения со СМИ, то "могут быть и другие последствия нарушения Кодекса поведения".

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