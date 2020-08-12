Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 324
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18810
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6948
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
16
10
7
11
11
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Видео
Все видео
Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Цуренко победила первую ракетку России на турнире в Чехии
Цуренко победила первую ракетку России на турнире в Чехии
Бывший игрок сборной России жестко избил арбитра
Бывший игрок сборной России жестко избил арбитра
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/2 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/2 финала Лиги Европы
Стало известно, кто будет потенциальным соперником "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
Стало известно, кто будет потенциальным соперником "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1683
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 342
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 00:36

Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

  Комментировать
Второй разгром за неделю. &quot;Шахтер&quot; разбил &quot;Базель&quot; и вышел в полуфинал Лиги Европы
Мораес открывает счет в матче. Фото Рейтер

"Шахтер" в третий раз в истории вышел в полуфинал лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в третий раз сыграет в полуфинале Лиги Европы. Сегодня дончане легко обыграли в четвертьфинале швейцарский "Базель" - 4:1.

Уже на второй минуте отличился Мораес ударом головой после углового. Впоследствии на 22-ой минуте Тайсон после рикошета делает счет - 2:0.

Во второй половине игры избиение младенцев продолжалось. Алан Патрик и Додо довели счет до 4:0. И только тогда Ван Вольфсвинкел забил мяч престижа - 4:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" разбил "Базель" и сыграет в полуфинале Лиги Европы

В полуфинале "Шахтер" сыграет с миланским "Интером". Матч состоится в понедельник, 17 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 33375
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 21647
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 15255
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 12123
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 11052
Спорт
Каштру очертил проблемы второго тайма в игре "Шахтёра"
Каштру очертил проблемы второго тайма в игре "Шахтёра" Просмотров: 45
Почему "Шахтер" легко вышел в полуфиналу Лиги Европы
Почему "Шахтер" легко вышел в полуфиналу Лиги Европы
 Просмотров: 162
"Шахтер" разбил "Базель" и сыграет в полуфинале Лиги Европы
"Шахтер" разбил "Базель" и сыграет в полуфинале Лиги Европы
 Просмотров: 1296
Конкурент Лунина официально покинул "Реал"
Конкурент Лунина официально покинул "Реал" Просмотров: 306
"Динамо" потерпело первое поражение при Луческу
"Динамо" потерпело первое поражение при Луческу Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
35
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 748
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua