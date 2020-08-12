Второй разгром за неделю. "Шахтер" разбил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Мораес открывает счет в матче. Фото Рейтер

"Шахтер" в третий раз в истории вышел в полуфинал лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в третий раз сыграет в полуфинале Лиги Европы. Сегодня дончане легко обыграли в четвертьфинале швейцарский "Базель" - 4:1.

Уже на второй минуте отличился Мораес ударом головой после углового. Впоследствии на 22-ой минуте Тайсон после рикошета делает счет - 2:0.

Во второй половине игры избиение младенцев продолжалось. Алан Патрик и Додо довели счет до 4:0. И только тогда Ван Вольфсвинкел забил мяч престижа - 4:1.

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В полуфинале "Шахтер" сыграет с миланским "Интером". Матч состоится в понедельник, 17 августа.