Вспышка коронавируса. "Динамо" ушло на карантин

 
Ексклюзивы
1/5
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 27
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 855
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 5868
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 405
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 891
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 720
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1044
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2160
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2341
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 3114
Фото
Все фото
6
3
35
6
5
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Видео
Все видео
Украинская волейболистка стала звездой соцсетей после своего танца
Украинская волейболистка стала звездой соцсетей после своего танца
Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией
Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 918
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 360
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 216
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
четверг, 03 февраля 2022 22:53

Вспышка коронавируса. "Динамо" ушло на карантин

  Комментировать
Вспышка коронавируса. &quot;Динамо&quot; ушло на карантин
Фото: ФК "Динамо"

Пока главная команда "Динамо" и молодежный состав киевлян готовятся ко второй части сезона на сборах в Турции, в столице Украины сотрудники клуба вынуждены были перейти на удаленную работу.

Это связано со вспышкой эпидемии, из-за которой на "больничный" попало порядка 10 сотрудников клуба, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Среди них также есть и один из руководителей "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" избавилось еще от одного футболиста

По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели. Офисные сотрудники переведены на "удаленку" и проходят дополнительное тестирование.

Фамилия заболевшего руководителя "Динамо" не уточняется.

Основная команда "Динамо" и "Динамо" U-19 сейчас находятся в Турции, где проходят зимние подготовительные сборы.

В крайнем товарищеском поединке "Динамо" одержало волевую победу над командой "Чукарички".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вспышка коронавируса. "Динамо" ушло на карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10917
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 9765
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 8857
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 7785
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7533
Спорт
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
6
 Просмотров: 1503
Украинская волейболистка стала звездой соцсетей после своего танца
Украинская волейболистка стала звездой соцсетей после своего танца
 Просмотров: 1890
Украинский саночник Мандзий рискует не выступить в Пекине-2022
Украинский саночник Мандзий рискует не выступить в Пекине-2022 Просмотров: 162
Бокс уже не интересен. Кличко-младший освоил новый вид спорта
Бокс уже не интересен. Кличко-младший освоил новый вид спорта Просмотров: 1260
Матч Украина - Россия покажут в центре Киева на большом экране
Матч Украина - Россия покажут в центре Киева на большом экране Просмотров: 873
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
1
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
Голосов: 482
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть