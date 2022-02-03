Вспышка коронавируса. "Динамо" ушло на карантин

Фото: ФК "Динамо"

Пока главная команда "Динамо" и молодежный состав киевлян готовятся ко второй части сезона на сборах в Турции, в столице Украины сотрудники клуба вынуждены были перейти на удаленную работу.

Это связано со вспышкой эпидемии, из-за которой на "больничный" попало порядка 10 сотрудников клуба, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Среди них также есть и один из руководителей "Динамо".

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По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели. Офисные сотрудники переведены на "удаленку" и проходят дополнительное тестирование.

Фамилия заболевшего руководителя "Динамо" не уточняется.

Основная команда "Динамо" и "Динамо" U-19 сейчас находятся в Турции, где проходят зимние подготовительные сборы. В крайнем товарищеском поединке "Динамо" одержало волевую победу над командой "Чукарички".