"Всем миранчук" - жена Малиновского попала в скандал на фоне агрессии России

Жена Руслана Малиновского Роксана попала в серьезный скандал на фоне агрессии РФ по отношению к Украине.
Избранница футболиста сборной Украины репостнула в своем Instagram фотографию, где здороваются руки, закрашенные в цвета флагов Украины и России, информирует "Брутальний футбол".
"Почему все так всегда", - прокомментировала фото Роксана.
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В тот момент она не согласилась, что россияне убивали украинцев, а предположила, что война выгодна многим.
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После критики Роксана написала отдельный пост, в котором призвала не коверкать ее слова, однако вместо "всем мира" написала "всем миранчук".
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Алексей Миранчук - российский футболист, выступающий за "Аталанту" и является одноклубником Руслана Малиновского.
Украинец выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За эти годы украинец стал одним из лидеров команды из Бергамо.
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