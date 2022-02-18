"Всем миранчук" - жена Малиновского попала в скандал на фоне агрессии России

Семья Малиновских. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Жена Руслана Малиновского Роксана попала в серьезный скандал на фоне агрессии РФ по отношению к Украине.

Избранница футболиста сборной Украины репостнула в своем Instagram фотографию, где здороваются руки, закрашенные в цвета флагов Украины и России, информирует "Брутальний футбол".

"Почему все так всегда", - прокомментировала фото Роксана.

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В тот момент она не согласилась, что россияне убивали украинцев, а предположила, что война выгодна многим.

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После критики Роксана написала отдельный пост, в котором призвала не коверкать ее слова, однако вместо "всем мира" написала "всем миранчук".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРУТАЛЬНИЙ ФУТБОЛ 4.0 ⚽️ (@brutalfootballua)

Алексей Миранчук - российский футболист, выступающий за "Аталанту" и является одноклубником Руслана Малиновского. Украинец выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За эти годы украинец стал одним из лидеров команды из Бергамо.