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понедельник, 05 июля 2021 10:53

"Всегда хочется лучше и больше" - Зинченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро

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&quot;Всегда хочется лучше и больше&quot; - Зинченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины 24-летний Александр Зинченко доволен выступлениями национальной команды на Евро.

По словам Зинченко, сборная Украины должна работать над тем, чтобы улучшить результат.

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"Благодарю за поддержку. Это реально чувствовалось на протяжении турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут.

Всегда хочется лучше. Но что есть, то есть. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", - сказал футболист в эфире телеканала "Футбол".

Евро-2020/21 длится с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины смогла выйти из группы, заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала разгромно проиграли Англии.

В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.

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Дата
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