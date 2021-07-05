"Всегда хочется лучше и больше" - Зинченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины 24-летний Александр Зинченко доволен выступлениями национальной команды на Евро.

По словам Зинченко, сборная Украины должна работать над тем, чтобы улучшить результат.

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"Благодарю за поддержку. Это реально чувствовалось на протяжении турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут.

Всегда хочется лучше. Но что есть, то есть. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", - сказал футболист в эфире телеканала "Футбол".

Евро-2020/21 длится с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины смогла выйти из группы, заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала разгромно проиграли Англии. В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.