"Все видели, что я провалил игру" - вратарь "Шахтера" взял на себя ответственность за ничью с Бахрейном

Анатолий Трубин провел второй матч за сборную Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна.

Ошибка голкипера "Шахтера" привела к пенальти в ворота национальной команды.

"Приношу извинения болельщикам и партнерам по команде за свою игру. Все видели, что я ее провалил. Плюс была ошибка в моменте с пенальти. Этот результат в большей степени на моей вине. Через эту глупую ошибку пропустили, а потом спешили отыграться. А в целом хорошо играли, в частности во втором тайме. В первой половине контролировали мяч, а затем немного тяжело было после недельного цикла. По две тренировки было. Но играли неплохо.

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Потому что мяч шел в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и ​​держать позицию.

В любом матче важен результат, это будет хороший урок. Лично для меня точно. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам ", - сказал вратарь в эфире "Великого футбола".

Анатолий Трубин стал основным вратарем "Шахтера" в прошлом сезоне. Он смог выиграть конкуренцию у Андрея Пятова. Игра против Бахрейна стала второй для молодого голкипера в составе национальной команды. Сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020/21 в Харькове. На первом сборе присутствовали только игроки из чемпионата Украины, потому что легионеры еще выступают в своих национальных чемпионатах. Кроме матча против Бахрейна "сине-желтые" также сыграют товарищеские матчи с Кипром и Северной Ирландией. Евро-2020/21 состоится с 11 июня до 11 июля. На групповой стадии сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.