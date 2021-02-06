Все детство Лука Модрич убегал от войны

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2018 году награду выиграл хорват Лука Модрич.

Лука Модрич прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду в результате блестящего проведённого мундиаля и стал первым хорватом, который удостоился почётной награды. В голосовании-2018 Модрич опередил занявшего второе место Криштиану почти на 300 очков, а Месси и вовсе оказался на пятой позиции. В том же году Лука был признан лучшим игроком по версии ФИФА и УЕФА. Модрич не самый результативный футболист, однако именно он помогает партнёрам забивать огромное число голов. В "Реале", четырежды за пять лет забиравшем кубок Лиги чемпионов, хорват был системообразующим игроком. Недаром каждый раз Модрич попадал в символическую сборную турнира, а в 2017 и 2018-м признавался лучшим полузащитником розыгрыша главного еврокубка. В Хорватии Лука так и вовсе культовая фигура. Сейчас он капитан сборной, за которую дебютировал в 20 лет и с которой принял участие в шести крупных турнирах. Модричу остаётся провести семь матчей за национальную команду, чтобы догнать её рекордсмена по количеству игру Дарио Срна, который 134 раза выходил на поле в составе "шашечных".

Сербы довольно быстро поймали деда и расстреляли прямо у собственного дома. Маленькому Луке пришлось стать свидетелем этой ужасной сцены

Лука Модрич родился 9 сентября 1985 года в небольшой хорватской деревне Модричи, что к югу от города Задар, по соседству с курортным посёлком Затон. Родители Луки работали на трикотажной фабрике, и до шести лет будущий лидер хорватской сборной большую часть времени проводил в доме дедушки, в честь которого мальчика и назвали. Но в 1991-м в Югославии началась война, и беззаботная жизнь Модричей быстро подошла к концу. Отец семейства, Стипе, пошёл в армию, а дедушка стал частью партизанского отряда. Сербы довольно быстро поймали его и вместе с остальными партизанами расстреляли прямо у собственного дома. Маленькому Луке пришлось стать свидетелем этой ужасной сцены. Тогда Стипе Модрич решил немедленно забрать семью и перебраться в Задар. Дом в деревне был сожжён сербами, а в городе Модричам приходилось менять одну гостиницу с разбитыми окнами за другой. К слову, стёкла бились не только авиабомбами. Маленький Лука, куда бы ни переезжала семья, таскал за собой футбольный мяч. И как только на улице стихала воздушная тревога, он бежал на поле. Любовь к футболу мальчику привил отец, который сам умудрялся порой играть на военной базе.

В составе "Реала" Модрич выиграл 4 Лиги чемпионов. Фото инстаграм Модрич

В 7 лет Лука пошёл в школу и поступил в футбольную академию клуба "Задар". Её руководителю, Томиславу Башичу, Модрич во многом и обязан своим становлением. Башич разглядел талант щуплого юноши, который заметно уступал в габаритах сверстникам. "В 7-8 лет он делал то, чего не могли 20-летние ребята", - вспоминал позже Башич. Руководитель академии, узнав, что у семьи Модрича нет денег даже не щитки, сам смастерил их для Луки из дерева. С финансами у Модричей действительно было сложно, но Стипе Модрич считал, что сын должен заниматься любимым делом. В 10 лет Лука получил шанс осуществить свою мечту – попасть в "Хайдук". Однако в Сплите тощий и невысокий мальчик не приглянулся. Благо, Башич нашёл другой вариант: позвонил в загребское "Динамо". Там к Луке отнеслись куда серьёзнее, и вскоре он переехал в столицу.

В 16 лет Модрич, окончив академию "Динамо", подписал свой первый профессиональный контракт с клубом и через год отправился в аренду в боснийский клуб "Зриньски" из города Мостар. В боснийской лиге Лука был признан лучшим игроком сезона 2003/04. Сам полузащитник позже заявит: "кому по силам играть в Боснии, тому по силам играть везде". Так оно и получилось. Сезон 2004/05 Модрич провёл в аренде в "Интере" из Запрешича, пригорода Загреба, и стал с командой серебряным призёром чемпионата Хорватии. Тогда Лука получил звание "Футбольная надежда Хорватии" как лучший молодой игрок сезона.

В 7-8 лет он делал то, чего не могли 20-летние ребята

В 2005-м Модрич возвращается в "Динамо", где быстро пробивается в основу. В марте 2006-го молодого плеймейкера, из-за своих скромных габаритов (рост Модрича – 174 см) получившего прозвище "Пони", впервые вызывают в сборную Хорватии на товарищеский матч против Аргентины (балканцы победили 3:2). Летом Модрич, выиграв с "Динамо" чемпионат страны, отправился на КМ-2006, где вышел на поле в двух из трёх матчах, что провела хорватская команда ("шашечные" вылетели с мундиаля по итогам группового этапа). Вернувшись домой, Лука ещё дважды кряду завоёвывает с "Динамо" золотые медали, оба раза становясь лучшим футболистом года в Хорватии. На Евро-2008 Модрич уже поехал в роли восходящей звезды, и на турнире к нему было приковано особое внимание. Выступление Луки на континентальном первенстве выдалось драматичным. Он блестяще провёл групповой этап, отметившись голом с пенальти в ворота австрийцев и двумя результативными передачами в триумфальном для хорватов матче против немцев (2:1). Но в четвертьфинале "шашечные" в серии 11-метровых проиграли туркам, а Модрич не реализовал свой удар, которым открывалась послематчевая футбольная лотерея. После этого у Луки на несколько лет появится страх перед пенальти, и он будет отказываться от их исполнения. Но промах с "точки" в драматичной игре с турками не мог смазать общее впечатление от выступления Модрича на Евро. Он попал в символическую сборную турнира, подтвердил, что является высококлассным плеймейкером, и после чемпионата перешёл в "Тоттенхэм", с которым уже имел предварительное соглашение. Траснферная стоимость хорвата составила 16,5 миллионов фунтов.

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Хуанде Рамос, при котором "Тоттенхэм" начинал сезон 2008/09, отвёл Модричу роль опорного полузащитника, из-за которой Лука не мог реализовать свой атакующий потенциал. Более того, хорват долго не мог стать твёрдым игроком стартового состава: в большинстве матчей он выходил на замену. Дела у "шпор" на старте сезона не ладились, команда уступала раз за разом, что в итоге повлекло за собой смену тренера: место Рамоса занял Харри Реднапп. Новый наставник сначала поставил Модрича в линию атаки вместо с Дарреном Бентом и Романом Павлюченко. Но вскоре в клуб вернулись Робби Кин и Джермейн Дефо, и Лука опустился в центральную зону. Тем не менее, хорват мог сконцентрироваться на созидательных функциях и меньше думать о защите, хоть все эксперты и отмечали высокий уровень его оборонительных навыков. В последующие месяцы Модрич стал лидером "Тоттенхэма". Все атаки команды строились через него. Позже в команде подрос и расцвёл ещё один многообещающий игрок – Гарет Бэйл. Именно тандем Модрич Бэйл стал ключевым звеном игры "шпор", которые в сезоне 2009/10 впервые за долгие годы добились путёвки в Лигу чемпионов. 2010-й для "Тоттенхэма" ознаменовался ещё и первой за 11 лет победы в Премьер-лиге над "Арсеналом". "Шпоры" выиграли северолондонское дерби в апреле со счётом 2:1, а решающий гол забил Бэйл с передачи Модрича.

В составе сборной Лука долго играл без особого успеха. AFP

В Лиге чемпионов-2010/11 "Тоттенхэм" выступил относительно успешно. Лондонцы с первого места в группе вышли в плей-офф, а в 1/8 финала переиграли "Милан". Однако затем "шпоры" в двухматчевой серии с общим счётом 0:5 уступили "Реалу" и выбыли из борьбы. В следующием сезоне "Тоттенхэм", вновь занявший в АПЛ четвёртое место, также мог принять участие в главном еврокубке. Но из-за того, что "Челси", занявший в чемпионате шестое место, одержал победу в ЛЧ и гарантировал себе участие в турнире на следующий год, "шпорам" пришлось отправиться в Лигу Европы.

Сезон 2011/12 стал последним в "Тоттенхэме" для Харри Реднаппа, поднявшего "шпор" до уровня четвёрки сильнейших команд Англии, и Луки Модрича, который весной 2012-го заявил о желании приобрести хорвата. Модрич провёл в Англии четыре года без единого трофея, однако этот период его карьеры никак нельзя назвать безуспешным. Именно в "Тоттенхэме" Лука вырос в по-настоящему большого игрока. Кроме того, именно во время выступлений в Англии Модрич женился на своей подруге Ване Боснич, с которой у него сейчас трое детей. Супруга является к тому же агентом футболиста.

В сезоне 2013/14 Модрич выдал феноменальный показатель точности передач – 90%. И это с учётом того, что хорват регулярно делает длинные пасы на партнёров

Перед тем, как 27 августа подписать контракт с "Реалом", Модрич съездил со сборной Хорватии на Евро-2012, на котором "шашечные" не смогли выйти из группы. Аналогичной была их участь и на КМ-2014. Только на Евро-2016 хорватская команда вышла в плей-офф, но в первом же раунде была остановлена будущими чемпионами из Португалии. Со сборной Модрич долго не мог добиться успеха. Зато в "Реале" он выиграл все возможные клубные трофеи. Хоть и не сказать, что начиналось у хорвата в Мадриде всё гладко. В первый сезон он не имел твёрдого места в основе, а когда Луку выпускали на поле, то использовали на разных позициях: и как опорного полузащитника, и как атакующего. Но крошечный балканец довольно быстро раскрылся и со временем стал незаменимым игроком центра поля. В сезоне 2013/14 Модрич выдал феноменальный показатель точности передач – 90%. И это с учётом того, что хорват регулярно делает длинные пасы на партнёров. В том сезоне, а также через два года, Луку признали лучшим полузащитником Ла Лиги.

Первым трофеем Модрича в "Реале" стал Суперкубок Испании, выигранный хорватом в дебютном матче за "сливочных". Затем был завоёванный Кубок страны, чемпионство в сезоне 2016/17 и, конечно, четыре победы в Лиге чемпионов. Каждый раз, когда "Реал" забирал главный еврокубок, Модрич входил в символическую сборную турнира. В 2017-м и 2018-м он признавался лучшим полузащитником соревнований. Вообще сложно представить номинацию, в которой Модрич не победил в 2018-м. Ведь за очередной победой в Лиге чемпионов последовало его лучшее выступление со сборной Хорватии.

В 2018 Модрич опередил Роналду и Месси. Фото Рейтер

На ЧМ-2018 "шашечные" уверенно преодолели групповой этап, выиграв все три матча в группе у Аргентины, Исландии и Нигерии. Модрич отметился голами в ворота латиноамериканцев и африканцев. Причём Нигерии Лука, капитан хорватов, забил с пенальти – к этому времени он уже не боялся подходить к "точке". Точен был Лука и в двух послематчевых сериях, которые хорватам пришлось пройти в 1/8 финала и четвертьфинале. Сначала балканцы выбили из борьбы датчан, затем – команду-хозяйку мундиаля, сборную России. В полуфинале до лотереи дело не дошло, но и в основное время взять верх над англичанами хорватам не удалось. Победу им принёс гол Манджукича в овертайме. А затем измотанные Модрич и компания сразились в неравном бою с французами и проиграли 2:4. Хорватия завоевала серебряные медали мундиаля, а Модрич был признан лучшим игроком турнира. А по итогам года полузащитник вполне заслуженно получил "Золотой мяч" лучшему футболисту планеты. "Золото" чемпионата мира досталось Мбаппе и Гризманну, но в споре за "Золотой мяч" Модрич опередил обоих, а также вечных претендентов на награду Роналду и Месси.

С аргентинцем Лука продолжает соперничать в Ла Лиге, а португалец уже не является его партнёром по команде. Но Модричу, пожалуй, всё равно, кому адресовать голевые передачи. Хорватским Кройффом Модрича называют, в первую очередь, за сходство с легендарным голландцем. Сам Кройф в последние годы жизни лестно отзывался о Луке, говоря, что это "высококлассный футболист, которому необходима свобода".