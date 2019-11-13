"Время Коваленко проходит" – скаут "Кальяри"

Мирча Луческу считал Коваленко самым большим украинским талантом. Фото ФК "Шахтер"

Скаут "Кальяри" Алекс Великих поделился мнением о полузащитнике "Шахтера" Викторе Коваленко.

"Коваленко – игрок, который все время считается перспективным, но его время проходит. Виктору никак не удается справиться с ситуацией, когда от него ожидают большого футбола" – пишет "Трибуна".

"Талант есть, возраст тот, когда нужно доминировать, но всегда что-то не получается. Можно лишь пожелать ему стать основным в клубе и сборной. Терять такого сильного полузащитника никому бы не хотелось.

Это напоминает ситуацию, в которой в свое время был Бонуччи, он решил ее с помощью психолога", – сказал Великих.

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На счету Коваленко в нынешнем сезоне УПЛ 9 матчей, 1 гол.