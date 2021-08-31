Время Буяльського: какой будет сборная Украины Петракова

Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

1 сентября сборная Украины проведет матч четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана в гостях, а через три дня будет принимать Францию.

Национальная команда начинала отбор с Андреем Шевченко, но после Евро-2020/21 наставник отказался продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола. Исполняющим обязанности тренера стал Александр Петраков. Чего ждать от нового тренера в национальной команде?

В тактическом плане Петраков является сторонником простоты и надежности игры. Для тренера главным является результат. Его юношеские сборные Украины играли по схеме в три центральных защитника с двумя опорниками без выраженных вингеров. Такая модель должна стать основной для национальной команды. Не исключено, что Петраков будет меняться: в матчах против более слабых соперников переходить на игру два защитники, чтобы иметь возможности атаковать.

Основным вратарем на ближайшие матчи должен стать Андрей Пятов. Не зря вратарь "Шахтера" получил капитанскую повязку сборной и вернулся в национальную команду после Евро. Денис Бойко с "Динамо" больше стабилен, но фактор капитана свидетельствует, что доверять тренер будет Пятову. Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин пропустят матчи сборной из-за травм.

Петраков будет играть в три центральных защитника

Петраков на флангах использует по одному игроку. Наибольшие шансы лотералями должны стать динамовцы Александр Караваев и Виталий Миколенко. Оба - трудолюбивые и способные сыграть по всему флангу, что требуется главным тренером. Вряд ли мы увидим Александра Зинченко на его клубной позиции. Петраков требует от лотералев динамики и работоспособности, а не умение поддержать атаку.

Выбор центральных защитников не так велик. Особенно, если сборная будет играть в три защитника. Свои места должны сохранить Илья Забарный и Николай Матвиенко. Третьим защитником все шансы должна стать Тарас Качараба. Он сейчас стабильно играет за "Славию" и знаком с Петраков по юношеской сборной 1995 года рождения.

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Основным опорником должен стать Сергей Сидорчук. Его партнера определить трудно. Петраков будет пробовать на этой позиции различных футболистов. Наиболее оптимальной выглядит повторить динамовскую опорную зону Сидорчук - Шапаренко. Тарас Степаненко потерял место в старте "Шахтера".

Сложным вопросом для Петракова будет, что делать с Русланом Малиновским и Александром Зинченко. Класс этих игроков очевиден. Полузащитник "Аталанты" разочаровал Евро и пропустил всю подготовку к сезону через операцию. Сейчас форма Руслана слаба, что показывают стартовые матчи Серии А. Зинченко начинает сезон в статусе игрока ротации "МС". Можно попробовать сочетать кого-то в опорной зоне с Сидорчуком, или ставить ближе к нападению. В ближайших матчах вряд ли оба смогут получить стабильную игровую практику в сборной.

Зинченко и Малиновский рискуют потерять место в составе сборной

Виталий Буяльский имеет все шанс стать основным игроком национальной команды. Лидер "Динамо" не имел доверия от Шевченко, но теперь имеет все шансы на основу. Петраков всегда ценил игроки стиля лидера "Динамо". Вопрос только в том, кто составит ему компанию на поле - Ярмоленко, Зинченко, Малиновский или Цыганков?

На месте форвард особого выбора нет. Артем Довбик и Артем Беседин вне игры. Остается только один Роман Яремчук, который будет страховать дублер из "Шахтера" Даниил Сикан. Не стоит забывать, что в атаке может сыграть Ярмоленко при необходимости.

Петраков не будет изобретать велосипед. Он будет строить игру по принципам, которые позволили его команде выиграть молодежный Кубок мира. Имена, клубы для тренера не имеют ничего значение. Ставка будет сделана на игроков "Динамо". Они сыграны между собой. За три дня построить новую команду просто не реально.

Сборная Украины провела три матча в отборе к Кубку мира. Национальная команда сыграла вничью 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном. Подопечные Петракова занимают третье место в отборочной группе уступая Франции четырьмя очками. Победитель группы получает прямую путевку в Катар. Вторая команда сыграет стыковые матчи.

Матч Казахстан - Украина состоится 1 сентября. Начало в 17:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.