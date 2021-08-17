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вторник, 17 августа 2021 06:42

УАФ объявила состав сборной на матчи против Казахстана и Франции

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УАФ объявила состав сборной на матчи против Казахстана и Франции
Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Getty Images

Комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной команды Украины.

В перечне вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Вратари: Георгий Бущан с "Динамо", Анатолий Трубин - "Шахтер" и голкипер "Реала" Андрей Лунин

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко все - "Шахтер", Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота все - "Динамо", Эдуард Соболь с "Брюгге".

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский все - "Динамо" Киев, Тарас Степаненко из "Шахтера", Руслан Малиновский - "Аталанта", Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма", Александр Зинченко - "Манчестер Сити", Англия, Александр Зубков, Игорь Харатин оба - "Ференцварош".

Нападающие: Роман Яремчук - "Бенфика", Португалия, Артем Довбик с "Днипроа-1"

Резервный список: Евгений Макаренко - "Фехервар", Виктор Коваленко - "Специя", Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан все - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба - "Славия", Богдан Михайличенко - "Андерлехт", Владислав Кочергин с "Зари"

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа.

В сентябре сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана 1 числа, и Франции 4 сентября в Киеве. 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

Андрей Шевченко не стал продолжать сотрудничество со сборной Украины после Евро. Его на посту главного тренера заменит Александр Петраков.

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Дата
17
августа

"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч

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