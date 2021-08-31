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вторник, 31 августа 2021 19:16

"Для нас будет интересная и сложная игра" - Петраков о матче против Казахстана

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&quot;Для нас будет интересная и сложная игра&quot; - Петраков о матче против Казахстана
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: REUTERS

Главным тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиям от матча отбора Кубка мира против Казахстана.

По словам наставник национальной команды, неудача в игре против казахов не дозволит украинцам поехать на Кубок мира в Катар.

"Сборная Казахстана? Я посмотрел игру в Киеве, когда сыграли 1:1 Добротная, хорошая, обученная команда. Думаю, для нас будет интересная и сложная игра. Будет ли этот матч каким Принципиальным после домашней ничьей в Киеве? Понимаете, Украина хочет поехать в Катар. Не знаю, хочет поехать Казахстан, но Украина хочет. Если мы сыграем неудачно, то Фактически выбывает из борьбы за путевку на Мундиаль. Поэтому сами понимаете, какое значение приобретает для нас эта игра.

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Искусственное поле? Я могу повторить свои слова. Кто умеет играть в футбол, то умеет играть, где угодно. Кого выделить в сборной Казахстана? Серикжан Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. Технический Полузащитник, ключевой игрок. В них всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще, добротная команда ", - рассказал Петраков в эфире Youtube-канала УАФ.

Матч Казахстан - Украина Состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало - в 17:00 по Киеву. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

После трех туров отбора "сине-желтые" набрали три очка, в казахов - один балл, но только два сыграны матчи. Лидером группы является команда Франции, которая имеет в активе семь очков.

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