Примирения с Россией быть не может – тренер сборной Украины

Петраков не будет вызывать игроков из России. Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о возможности вызова игроков из чемпионата России.

"Хороший вопрос. Вы мне скажите – возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?

На данный момент, скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я – коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком. Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий...

Я понял, что, наверное, сейчас ни футболисты из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе – нет. Говорю прямо и откровенно", – сказал Петраков.

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Ближайшие матчи сборная Украины проведет 1 и 4 сентября. Соперники – сборные Франции и Казахстана. Петраков ранее выигрывал титул чемпиона мира с игроками в возрасте до 20 лет.