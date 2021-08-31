Казахстан – Украина: предматчевые расклады отборочного этапа ЧМ

На фоне недавно прошедшего Чемпионата Европы по футболу многие болельщики уже могли забыть, что еще весной начались квалификационные матчи к ЧМ-2022. Осень – пора решающих противостояний для всех команд. Сборная Украины не является исключением, ведь "желто-синим" предстоит провести сразу 6 матчей в этот период.

Ближайшая встреча пройдет против команды Казахстана. Матч состоится 1 сентября и станет очень важным для обеих сборных в контексте борьбы за путевку на мундиаль. Украинская команда не лучшим образом начала отборочный этап. Тогда еще подопечные Шевченко трижды сыграли вничью 1:1 с командами Франции, Финляндии и все того же Казахстана. Если такой результат с чемпионами мира можно считать достойным, то в двух других матчах от "желто-синих" ждали только побед.

Такие осечки серьезно усложнили задачу украинской команды по квалификации на мундиаль. Теперь необходимы только победы, и матч с Казахстаном станет первым серьезным испытанием для сборной.

Команда Украины рассматривается многими букмекерами как лидер

Шансы соперников

В предстоящем поединке команда Украины рассматривается многими букмекерами в качестве фаворита. Такой же позиции придерживаются эксперты сайта Betauth. В этом матче они делают предпочтение в сторону украинской сборной. Больше бесплатных прогнозов на спорт по ссылке https://betauth.com/prognoz/

Делая прогноз, не забывайте, что на итоговом результате могут отразиться многие факторы, поэтому команду Казахстана однозначно не следует списывать со счетов. В ее пользу говорят:

1. Место проведения встречи. Матч пройдет в Нур-Султане. Уже известно, что будут определенные ограничения по посещаемости, вызванные коронавирусом. Однако на игре все равно ожидается до 9000 фанатов, при этом среди них практически не будет украинских болельщиков.

2. Успешный опыт первой игры для казахов. Во время матча в Киеве они выглядели не хуже украинцев и практически не давали создавать опасные моменты нашей команде. Поэтому Казахстан знает, как справиться с атакующим потенциалом украинцев.

3. Смена главного тренера сборной Украины. Александр Петраков буквально недавно приступил к выполнению своих обязанностей. У него было всего пару дней, чтобы познакомиться с командой, рассказать о своем видении игры. Очевидно, что этого недостаточно для нормальной подготовки. Это может отразиться на итоговом результате.

4. Травмы основных вратарей украинцев. В матче не смогут принять участие Бущан и Трубин. Также Лунин заболел коронавирусом. Поэтому в сборную в срочном порядке пришлось вызывать 37-летнего Пятова. В его пользу говорит огромный опыт, но все-таки надежность Андрея в последнее время вызывает вопросы.

Впрочем, очевидно, что кадровый потенциал позволяет рассчитывать украинцам на победу, которая так важна в этом матче.