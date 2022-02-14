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понедельник, 14 февраля 2022 22:22

Время Абраменко. Расписание 11-го дня соревнования в Пекине-2022

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Время Абраменко. Расписание 11-го дня соревнования в Пекине-2022
Александр Абраменко завоевал для Украины единственную медаль в 2018 году. Фото: НОК "Украина".

Во вторник, 15 февраля, ночью по Киеву начнется 10-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Представители сборной Украины будут бороться за медали в фигурном катании и биатлоне.

В этот день на старт выйдут 9 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле.

Стартует на Олимпиаде чемпион Игр-2018 Александр Абраменко.

Всего же в одиннадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.

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Расписание соревнований на вторник, 15 февраля:

3:05 и 14:05 – Керлинг. Круговой турнир. Мужчины. 8 матчей.

3:30, 3:52 и 4:15 – Сноубординг. Биг-эйр. Финалы. Женщины.Медали.

3:30, 3:57 и 4:24 – Фристайл. Свободные дисциплины – слоупстайл. Финалы. Женщины.Медали.

5:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины.Медали.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Раунд плей-офф. Мужчины. 4 матча.

6:30 и 7:33 – Фристайл. Свободные дисциплины – слоупстайл. Квалификация. Мужчины.

7:00, 7:22 и 7:45 – Сноубординг. Биг-эйр. Финалы. Мужчины. Медали.

8:05 – Кэрлинг. Круговой турнир. Женщины. 4 матча.

8:10 – Бобслей. Двойки. Тренировка 1 и 2. Женщины.

8:30 – Биатлон. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный. Медали.

8:30 и 10:22 - Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Полуфиналы и финалы. Женщины. Медали.

8:30 и 10:41 - Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Полуфиналы и финалы. Мужчины. Медали.

9:00, 10:00 и 13:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и большой трамплин. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

12:00 – Фигурное катание. Краткое приложение. Женщины. Анастасия Шаботова. Медали.

13:00 и 13:45 – Фристайл. Лыжная акробатика. Квалификация. Мужчины. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк.

14:15 и 15:50 – Бобслей. Двойки. Заезды 3 и 4. Мужчины. Медали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

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