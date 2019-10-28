Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса

В субботу, 26 октября, в матче второй Бундеслиги футбольный клуб "Карлсруэ" сыграл боевую против "Ганновера". Об этом сообщает "sport.ua"
Кроме шести голов, два из которых были забиты в концовке встречи (90 + 3 и 90 + 5 минуты), болельщикам запомнился и весьма комический эпизод.
На шестой компенсированной минуте вратарь "Ганновера" Цилер ударом вырубил центрального защитника "Карлсруэ" Дэниэла Гордона, который в этом захватывающем поединке не только отметился дублем, но и за минуту до этого установил финальный счет в матче.
Главный арбитр встречи Гвидо Винкманн показал нарушителю желтую карточку, которая оказалась для Цилера второй.
What's happening in Bundesliga II? 😂— Football HQ (@FootbaII_HQ) 26 октября 2019 г.
pic.twitter.com/r4rq9hU5AO
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Матч завершился вничью 3: 3. "Ганновер" занимает 13 строчку в таблице имея в своем активе 13 очков. "Карлсруэ" имеет очко больше и занимает 9 позицию.
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