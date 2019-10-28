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понедельник, 28 октября 2019 20:11

Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса

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Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса
Роберт Цилер получил вторую желтую карточку за удар соперника. Фото: Nova Sport

В субботу, 26 октября, в матче второй Бундеслиги футбольный клуб "Карлсруэ" сыграл боевую против "Ганновера". Об этом сообщает "sport.ua"

Кроме шести голов, два из которых были забиты в концовке встречи (90 + 3 и 90 + 5 минуты), болельщикам запомнился и весьма комический эпизод.

На шестой компенсированной минуте вратарь "Ганновера" Цилер ударом вырубил центрального защитника "Карлсруэ" Дэниэла Гордона, который в этом захватывающем поединке не только отметился дублем, но и за минуту до этого установил финальный счет в матче.

Главный арбитр встречи Гвидо Винкманн показал нарушителю желтую карточку, которая оказалась для Цилера второй.

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Матч завершился вничью 3: 3. "Ганновер" занимает 13 строчку в таблице имея в своем активе 13 очков. "Карлсруэ" имеет очко больше и занимает 9 позицию.

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