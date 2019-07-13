Вратарь из Беларуси пропустил невероятно курьезный гол

Голкипер "Дняпра" Сорока был признан автором лучшего сейва в предыдущем туре

В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу Могилеве на стадионе "Спартак" местная команда "Дняпро-МЧЗ" принимала вчера "РЦОР-БГУ" и проиграла по итогам встречи 3:4.

Один из голов в створ хозяев был забит достаточно курьезно.

На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, но тот промахнулся, и мяч закатился в ворота. После этого счет стал 3:3, а затем гости оформили победу, пишет charter97.org.

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"Дняпро-МЧЗ" после 15 игр в чемпионате набрал всего 10 очков и находится недалеко от зоны вылета.