Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.

Голкипер "Динамо" и сборной Украины 27-летний Георгий Бущан приобрел новый автомобиль.
Вратарь воспользовался паузой между первым и вторым сбором чемпионов Украины и стал обладателем электрокара Audi e-tron GT.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок сборной Украины похвастался новым автомобилем за 5 млн
Стоимость стандартной версии стартует от 2,4 млн гривен, а RS от 3,37.
В сезоне 2021/22 Бущан провел за Динамо во всех турнирах 20 матчей, сохранив ворота в неприкосновенности в восьми поединках.
На зимний перерыв "Динамо" ушло на второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 18 матчах.
В крайнем спарринге на сборах в Турции команда Луческу победа "Чукарички" – 3:2.
×
Комментарии