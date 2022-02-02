Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.

Голкипер "Динамо" и сборной Украины 27-летний Георгий Бущан приобрел новый автомобиль.

Вратарь воспользовался паузой между первым и вторым сбором чемпионов Украины и стал обладателем электрокара Audi e-tron GT.

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Стоимость стандартной версии стартует от 2,4 млн гривен, а RS от 3,37.

В сезоне 2021/22 Бущан провел за Динамо во всех турнирах 20 матчей, сохранив ворота в неприкосновенности в восьми поединках.

На зимний перерыв "Динамо" ушло на второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 18 матчах.

В крайнем спарринге на сборах в Турции команда Луческу победа "Чукарички" – 3:2.