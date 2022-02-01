Игрок сборной Украины похвастался новым автомобилем за 5 млн

Полузащитник сборной Украины и "Специи" 25-летний Виктор Коваленко показал, на чем передвигается в Италии.

Коваленко в Instagram выложил фото с новой машиной Audi.

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Выбор украинца пал на элитный автомобиль Audi RS6. Рыночная цена такого автомобиля составляет около пяти млн. гривен.

Автор: Instagram.com/vitykovalenko

Напомним, Коваленко в этом сезоне выступает за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". В 16 матчах он забил один гол и отдал три результативных передачи.

В Украине футболист выступал за "Шахтер". В составе сборной Украины провел 33 матча.