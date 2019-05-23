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четверг, 23 мая 2019 20:11

Вратарь "Динамо" бил по ягодицам игрока "Шахтера"

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Вратарь &quot;Динамо&quot; бил по ягодицам игрока &quot;Шахтера&quot;
В конце игры Денис Бойко стал участником смешного эпизода.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко отшлепал легионера донецкой команды Тете во время матча "Шахтер" - "Динамо".

Между Бойко и Тете произошел курьезный эпизод - в конце поединка бразилец мог вырвать для "Шахтера" победу, но с нескольких метров пробил в штангу ворот.

Тете упал на газон после завершения момента - к нему подбежал Бойко и нанес несколько ударов ладонью по пятой точке. К слову, именно Тете сумел забить единственный гол в ворота Дениса, сравняв счет матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч между "Шахтером" и "Динамо" стал формальностью

Матч между "Динамо" и "Шахтером" завершись в ничю 1: 1. На гол Виктора Цыганкова "горняки" ответили мячом Тете.

https://www.ua-football.com
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