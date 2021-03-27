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суббота, 27 марта 2021 21:00

Вратарь Чехословакии закрыл глаза во время пенальти Паненки

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11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Пятый по счету Евро выиграла сборная Чехословакии.

Финальную часть Евро-76 играли в Югославии. Кроме хозяев туда вышли сборные ФРГ, Нидерландов и Чехословакии. Все 4 соперники были настолько равными, что в каждой игре играл дополнительное время. УЕФА учла неудачный опыт начала игр в одно время. Теперь пары развели. Команды играли в разные дни. Сначала на поле вышли сборные Чехословакии и Голландии. Славяне боялись легендарных голландцев во главе с непревзойденным Кройфом. Но, приставив к Иоганна двух сторожей, потихоньку начали переходить на чужую половину поля. В одной из атак Ондруш забил головой. Голландия пошла вперед во втором тайме. После одного из прострелов то же Ондруш неотразимо пробил по своим воротам - 1:1.

Чехословаки имели больше сил в дополнительном времени. На 114 минуте Зденек Негода с подачи Франтишека Веселы поразил ворота серебряных призеров чемпионата мира 2:1. А через четыре минуты отличился и сам Франтишек 3:1.

  Сборная Чехословакии впервые пробилась в финал Евро. Фото: УЕФА
Сборная Чехословакии впервые пробилась в финал Евро. Фото: УЕФА

Сборная ФРГ начала турнир неуклюже. Во втором полуфинале в Белграде звездные немцы уже к 30 минуте "горели" в матче с хозяевами 0:2. Тренер Гельмут Шен во втором тайме выпустил свежих Хайнца Флоэ и Дитера Мюллера. Они и сравняли счет 2:2. В дополнительное время однофамилец знаменитого Герда Мюллера еще дважды поразил ворота югославов, которые совершенно расклеились 4:2.

В матче за третье место голландцы выпустили на поле шесть новых игроков. Они и сделали результат. Правда, после 2:0 в пользу Нидерландов Югославия нашла в себе силы отыграться 2:2. Но в дополнительное время Руд Гелс установил окончательный результат 3:2.

Финал немцы начали так же, как и полуфинальную игру. До 25 минуты чехословаки вели в счете 2:0. Отличились Ян Швеглик и Кароль Добиаш. Дитер Мюллер отыграл один мяч. ЧССР и в дальнейшем вела игру, а немцы контратаковали. ФРГ отыгралась на 89 минуте. Высокую подачу замкнул Бернд Хельценбайн.

В дополнительное время немцы не смогли дожать соперника. Пришлось бить пенальти. И здесь первый и последний раз в истории ФРГ проиграла. Чемпионов мира подвел Ули Хёнесс. При счете 4:3 в пользу Чехословакии он оттолкнул защитника Бернарда Дица и пошел бить без очереди. Разогнался и запустил мяч высоко над воротами.

Решающий пятый пенальти взялся пробивать Антонин Паненка. К тому времени он прославился оригинальным исполнением 11-метрового. Тонда, как его называли партнеры по команде, принимал огромный разбег, замахивался и .. легонько подсекал мяч парашютиком просто по центру.

- Когда Тонда пошел бить, я вопил ему: "Только не в этот раз!", - вспоминал вратарь Чехословакии Иво Виктор. - Я не мог этого видеть и закрыл глаза.

  Антонин паненка забивает Зеппу Майеру. Фото: welt.de
Антонин паненка забивает Зеппу Майеру. Фото: welt.de

Паненка разогнался, вратарь чемпионов мира Зепп Майер завалился влево, а мяч издевательски опустился прямо по центру ворот. Францу Бекенбауэру бить уже не пришлось. 5:3 по пенальти и подопечные тренера Вацлава Ежека громко праздновали свое чемпионство.

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В финальном матче за ЧССР играли 8 словаков и только 3 чехи.

Первым из новоиспеченных чемпионов мира завершил активные выступления голкипер 34-летний Иво Виктор. Уже 3 сентября он прыгнул за мячом и почувствовал дикую боль в позвоночнике. Казалось, заболели все старые травмы. Несколько операций ни к чему не привели. Для Иво не смогли даже организовать прощальный матч. После завершения карьеры работал в различных спортивных обществах. Сейчас ему 78 лет.

На год дольше продержался защитник Ян Пиварник. В 1977 году он получил травму. Несколько раз пытался вернуться в футбол, но ничего не получилось. Впоследствии тренировал арабские команды.

Ладислав Юркемик играл за "Интер" из Братиславы до 1984 года. Впоследствии еще 8 лет выступал в чемпионате Швейцарии за "Санкт-Галлен". Участник чемпионата Европы-80 и Кубка мира-82. Тренировал несколько австрийских и словацких клубов. В 2002 году возглавил сборную Словакии, с которой успел поработать год.

Антон Ондруш играл в сборной до 1980 года. Через год перешел в бельгийский "Брюгге". Но там не впечатлял - 7 матчей за два года. Но в 1970-х Ондруш был одним из лучших центральных защитников Европы - харизматичным лидером как на поле, так и за его пределами, и капитальная повязка недолго искала своего хозяина. Начинал карьеру на форвардом. Тренер Йозеф Венглош, переставил его в центр обороны, Антон стал замечательным разрушителем, которого мы могли наблюдать на Евро-1976.

Ярослав Поллак играл за пражскую "Спарту" до 1981 года. Тогда ему позволили заработать немного денег в Австрии. За тамошнюю "Аустрию" сыграл 65 матчей. Опять вернулся на родину и играл до 41 года. Занял третье место по количеству сыгранных матчей. Впоследствии был президентом "Кошице". Умер в прошлом году.

Автор самого оригинального пенальти Антонин Паненка имел похожую судьбу. В 1981 он уехал в Австрию, где играл за "Рапид" до 37 лет. В 1985 сыграл в финале Кубка кубков, но уступил "Эвертону".Сейчас является президентом "Богемианс". В октябре попал в больницу из-коронавируса, но выздоровел.

Форвард Зденек Негода до 1983 года выступал за "Дуклу". Затем за немецкий "Дармштадт", "Стандарт" из Льежа и французский "Гренобль". За сборную сыграл 90 матчей. В 1995 году основал компанию и стал футбольным агентом. Его клиентом был обладатель "Золотого мяча" Павел Недвед.

Форвард Франтишек Веселы на время Евро-76 имел 33 года. В основном выходил на замену. Забил третий мяч в ворота Нидерландов. В следующем году завершил выступления за сборную. В 37 лет перебрался в венский "Рапид". Впоследствии играл за любительские футбольные команды Австрии. Скончался 30 октября 2009 года на 66-м году жизни от сердечной недостаточности.

Тренер Вацлав Ежек в сборную тренировал пражскую "Спарту", ​​нидерландские "Ден Хааг" и "Фейеноорд" и швейцарский "Цюрих". Умер 27 августа 1995 в возрасте 72 лет.

Сборная Чехословакии прекратила свое существование в начале девяностых. В 1996 году в финале Евро сборная Чехии уступила сборной Германии - 1:2.

Автор: Юрий Стригун
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