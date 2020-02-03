Впервые за 7 лет в НХЛ подрались вратари

Кем Тэлбот стал участником массовой драки у своих ворот и провел бойцовскую дуэль против вратаря соперников. Фото: с отрытых источников

Матч НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" завершился массовой дракой, в которой приняли участие даже вратари.

Всего в матче между "Калгари" и "Эдмонтоном" было несколько драк. Однако наибольшее произошла в конце второго периода. Во время атаки гостей хоккеист Сэм Гранье пытался забросить шайбу уже лежа. Но вместо этого попал в голкипера Кема Телбота, который уже прижал шайбу. За партнера вступились другие хоккеисты "Калгари", а затем и сам вратарь. К ним присоединились и другие игроки, которые в то время были на льду, сообщает "24 канал".

Вратарь "Эдмонтона" Майк Смит то время подкатился в центр площадки. Его и заметил Тэлбот, направившись к нему.Это первая драка вратарей в НХЛ за последние 7 лет в прошлый раз подрались голкипера "Филадельфии" и "Вашингтона" - Рэй Эмери и Брейден Холтби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку



Сам матч закончился уверенной победой "Эдмонтона" со счетом 8:3.