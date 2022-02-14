Впервые в истории спортсменка выиграла "золото" на зимних Олимпиадах за две разные страны

Бобслеистка Кейли Хамфрис принесла США золотую медаль Фото: Gettyimages.com

Бобслеистка Кейли Хамфрис стала олимпийской чемпионкой Пекина с бобслеем в составе сборной США.

Гамфрис по итогам четырех заездов удалось на 1,54 с. опередить напарницу по сборной Элану Майерс-Тейлор, сообщает "НВ".

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Американка вошла в историю Олимпиад, став первой спортсменкой, которой удалось выиграть золото на Играх за две разные страны.

До декабря 2021 года Хамфрис выступала за Канаду, под флагом которой в 2010 и 2014 годах выиграла две золотые медали, а в 2018 добавила бронзу.

Американка сменила спортивное гражданство после громкого скандала трехлетней давности – тогда Хамфрис обвинила в домогательствах главного тренера сборной Канады с бобслея Тода Гейса.

Спортсменка была готова продолжить выступления за Канаду, но федерация бобслея страны отказалась уволить тренера, которого суд не признал виновным в деле о домогательствах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.