Возвращение Попова после травмы. "Динамо" разгромило "Кайрат"

Фото: ФК "Динамо"

Вторым соперником киевского "Динамо" на третьем сборе в Турции стал алматинский "Кайрат".

Встреча состоялась во вторник, 15 февраля, на арене Mardan Stadium, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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На 7-й мин. Виталий Буяльский отдал передачу налево на Владислава Ваната, который возвращал мяч на партнера уже во вратарскую, однако задачу динамовцу облегчил соперник, срезав сферу в собственные ворота.

На 63-й мин. Виталий Буяльский и Виктор Цыганков разыграли корнер, Виктор выполнил навес на дальнюю штангу, куда набежал Александр Сирота и головой вколотил мяч в сетку ворот.

На 74-й мин. Виктор Цыганков прямым ударом с линии полукруга штрафной отправил мяч точно в правый угол ворот "Кайрата".

А на 85-й мин. Владислав Кулач откликнулся на прострел с правого фланга от Томаша Кендзёры и отправил мяч в сетку - 4:0.

В конце поединка на замену вышел Денис Попов, долгое время не игравший из-за травмы.

"Динамо" на втором сборе сыграло шесть матчей, в которых одержало пять побед и один раз сыграло вничью. На третьем зимнем сборе команда запланировала пять спаррингов. До "Кайрата" киевляне уже победили "Инджию".