Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру

Руслан Малиновський. Фото: ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский во второй раз в нынешнем году и впервые почти за месяц сыграл за "Аталанту". В воскресенье, 6 февраля, команда украинца в рамках 24-го тура Серии A принимала одного из аутсайдеров - "Кальяри".

На 11-й мин. Малиновский вывел на ворота Маттео Пессину, но тот попал в перекладину. Хотя стоит уточнить, что гол не был бы засчитан, потому что игрок находился в офсайде.

На 29-й мин. уже сам Руслан пробивал из угла штрафной площади. Вратарь в прыжке отразил мяч в сторону, совершив сейв.

В конце тайма Малиновский заработал опасный штрафной удар. Однако Тен Копмайнерс пробил в стенку из игроков "Кальяри".

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Старт второй половины получился для "Аталанты" чрезвычайно провальным. Сначала хозяева пропустили гол, а потом еще и остались в меньшинстве после фола последней надежды голкипера Хуана Муссо.

"Аталанта" вынуждена была идти вперед и даже сравняла счет, когда мяч в сетку добил Хосе Луис Паломино. Но Гастон Перейро оформил дубль и снова вывел "Кальяри" вперед.

Малиновский отыграл весь матч, однако помочь своей команде избежать поражения не смог. Счет на табло - 1:2.

В турнирной таблице "Аталанта" имеет 43 очка и занимает четвертое место. Отставание от третьей строчки составляет шесть баллов. Малиновский выступает за бергамский клуб с лета 2019 года. Последние матчи команды пропустил из-за отсутствия третьей прививки от коронавируса.