Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1125
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 414
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 396
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 270
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 828
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 927
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 306
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1044
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 7182
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 2043
Фото
Все фото
6
9
6
3
35
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Видео
Все видео
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"
Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"
Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора
Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора
Лэмпард начал с победы."Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу
Лэмпард начал с победы."Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 171
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 702
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1656
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1008
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 531
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 15:28

Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру

  Комментировать
Возвращение Малиновского не помогло. &quot;Аталанта&quot; проиграла аутсайдеру
Руслан Малиновський. Фото: ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский во второй раз в нынешнем году и впервые почти за месяц сыграл за "Аталанту". В воскресенье, 6 февраля, команда украинца в рамках 24-го тура Серии A принимала одного из аутсайдеров - "Кальяри".

На 11-й мин. Малиновский вывел на ворота Маттео Пессину, но тот попал в перекладину. Хотя стоит уточнить, что гол не был бы засчитан, потому что игрок находился в офсайде.

На 29-й мин. уже сам Руслан пробивал из угла штрафной площади. Вратарь в прыжке отразил мяч в сторону, совершив сейв.

В конце тайма Малиновский заработал опасный штрафной удар. Однако Тен Копмайнерс пробил в стенку из игроков "Кальяри".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото дня. Малиновский кардинально сменил имидж

Старт второй половины получился для "Аталанты" чрезвычайно провальным. Сначала хозяева пропустили гол, а потом еще и остались в меньшинстве после фола последней надежды голкипера Хуана Муссо.

"Аталанта" вынуждена была идти вперед и даже сравняла счет, когда мяч в сетку добил Хосе Луис Паломино. Но Гастон Перейро оформил дубль и снова вывел "Кальяри" вперед.

Малиновский отыграл весь матч, однако помочь своей команде избежать поражения не смог. Счет на табло - 1:2.

В турнирной таблице "Аталанта" имеет 43 очка и занимает четвертое место. Отставание от третьей строчки составляет шесть баллов.

Малиновский выступает за бергамский клуб с лета 2019 года. Последние матчи команды пропустил из-за отсутствия третьей прививки от коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возвращение Малиновского не помогло. "Аталанта" проиграла аутсайдеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Украина получила право голоса по Антарктиде

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 27999
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 18072
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 13176
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 12195
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 11323
Спорт
Нападающий сборной Украины не хочет возвращаться в "Шахтер" после аренды
Нападающий сборной Украины не хочет возвращаться в "Шахтер" после аренды Просмотров: 495
"Динамо" получило денежный штраф от УЕФА
"Динамо" получило денежный штраф от УЕФА Просмотров: 756
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 5274
Поражение и перелом руки. Украинец Бондарь неудачно дебютировал в UFC
Поражение и перелом руки. Украинец Бондарь неудачно дебютировал в UFC Просмотров: 414
Экс-россиянка достойно дебютировала на Олимпиаде под украинским флагом
Экс-россиянка достойно дебютировала на Олимпиаде под украинским флагом Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
2
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
"Съезд показал, что "УДАР Виталия Кличко" может стать центром объединения политсил" - политолог
1
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
Голосов: 494
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть