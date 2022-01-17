Малиновского не допустили к матчу чемпионата Италии. Стала известна причина

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Одного из лидеров сборной Украины 28-летнего Руслана Малиновского не допустили к матчу чемпионата Италии "Аталанта" - "Интер".

Малиновский не получил разрешение участвовать в матче из-за новых правил в ковид-протоколе Серии А. С 10 января в Италии даже у игроков обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона, сообщает TuttoAtalanta.

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Украинский футболист сейчас не вакцинирован, но уже сделал шаги, чтобы получить первую дозу. Он сможет получить зеленый сертификат для участия в матчах с 15-го дня после вакцинации. По этой причине Руслан точно не сыграет против "Лацио" 22 января. Возможно, сыграет против "Кальяри" 6 февраля.

Руслан Малиновский в этом сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 23 матчах. Украинец выступает в Италии с 2019 года. "Аталанта" не смогла победить лидера Серии А "Интер" – 0:0. "Бергамаски" находятся на четвертом месте в чемпионате Италии.