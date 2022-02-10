Возник вариант в Европе. Середняк чемпионата Польши заинтересовался Коноплянкой

Евгений Коноплянка. Фото: УАФ

У полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянки еще есть шанс покинуть донецкий клуб в зимнее межсезонье, хотя остается не так много стран, где открыто трансферное окно.

Одним из таких вариантов является польский клуб "Краковия", утверждают в Twitter BuckarooBanzai.

Агенты футболиста общаются с клубом из Кракова. Решиться все должно до субботы.

Источник предполагает, что речь идет о бесплатном трансфере.

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По данным TVP Sport, сразу несколько польских клубов получили предложение трудоустроить украинца.

В настоящее время игрок тренируется в Украине индивидуально.

"Шахтер" приобрел Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, забил пять голов и сделал три результативных передачи. Донецкий клуб хочет попрощаться с футболистом. Ранее стало известно, почему от Коноплянки отказался австрийский клуб. "Краковия" после 20 туров чемпионата Польши находится в середине таблицы.