Стало известно, почему от Коноплянки отказался австрийский клуб

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Аутсайдер чемпионата Австрии ЛАСК отказался от трансфера бывшего лидера сборной Украины 32-летнего Евгения Коноплянки.

Австрийский клуб решил усилить другие позиции и не смог подписать украинца, сообщает Игорь Бурбас.

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"Коноплянка во что бы то ни стало стремится найти себе новый клуб. Таким должен был стать ЛАСК, с которым уже были согласованы все условия контракта на 1,5 года. Игрок очень хотел в Австрию. И должен был вылетать на медосмотр неделю назад. Но в последние дни турецкого сбора у ЛАСКа травмировались центрбек и нападающий, и закрыть именно эти позиции для команды в это время стало приоритетом.

Что дальше, спросите вы. Остаться в "Шахтере" без игровой практики до конца сезона – это для игрока крайний вариант. Возобновились переговоры с клубом турецкой Суперлиги. Есть также интерес к нему из Венгрии и Польши. Во всех этих странах еще открыто трансферное окно", - говорится в сообщении.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Его контракт истекает 30 июня этого года. Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола. Защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке".