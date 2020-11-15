Вот теперь мы имеем шанс – тренер сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью с Испанией (1:1).
"Мы показали значительный рост в качестве игры, в психологическом плане. Удача была на нашей стороне, Зоммер внес свой вклад в этот важный результат, парировав два пенальти. На фоне двух пенальти я очень доволен этим результатом. Команда показала готовность страдать, чего я от нее и требовал.
Вот теперь у нас есть возможность сохранить прописку в дивизионе ЛН в матче против Украины", – сказал Петкович.
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Сборная Украины проведет последнюю игру Лиги наций во вторник, 17 ноября в гостях против Швейцарии. Нашу команду устраивает и ничья.
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