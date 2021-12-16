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четверг, 16 декабря 2021 12:46

"Ворскла" ждет заоблачного предложения по своему вратарю

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&quot;Ворскла&quot; ждет заоблачного предложения по своему вратарю
Ризнык в этом году дебютировал за сборную. Фото: "Ворскла"

Спортивный директор "Ворсклы" Александр Фундерат поделился трансферными планами полтавского клуба на зимнее окно.

"После последнего тура команда пошла в отпуск, собираемся, ориентировочно, 15 января. Надеемся на возвращение в общую группу Тилля-младшего и возвращение Бацулы с чемпионата Беларуси. Предварительный контракт с ним был подписан еще полгода тому назад, поэтому он присоединяется к команде. Мы плотно работаем на трансферном рынке. Думаю, у нас будет усиление, и мы хотим, чтобы это были игроки стартового состава. Об этом не раз говорил главный тренер после матчей, было заметно, что 14-16 футболистов у нас прошли первую часть сезона. Для достижения результата нам нужно 18-20 человек. Мы ставим максимальные задачи". Сообщает sport.uа.

"Спрос на вратаря Ризника есть, но мы, в принципе, рассчитываем на то, что он будет в команде. В это межсезонье мы не готовы говорить о каких-то трансферных моментах, если, конечно, не будет заоблачных предложений. Мы хотим, чтобы он помог "Ворскле" добиться результата и выполнить задачу, поставленную перед командой - занять максимально высокую позицию в турнирной таблице", - сказал Фундерат.

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Первую часть сезона "Ворскла" завершила на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Раньше журналисты писали об интересе к Ризнику со стороны польских клубов и донецкого "Шахтера".

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