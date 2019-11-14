"Ворскла" отправила в отставку главного тренера

Виталий Косовский не продержался на посту даже год. Фото: ФК "Ворскла"

Руководство полтавской "Ворсклы" уволило Виталия Косовского с должности главного тренера. Он работал с командой с января.

В четверг специалист потерял должность руководителя полтавчан, сообщает "Футбол 24"

О решении боссов "Ворсклы" стало известно после завершения вечерней тренировки "бело-зеленых". Несмотря на отставку, Косовский и его помощники останутся работать в структуре клуба. Об новый тренерский штаб объявят в ближайшее время.

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Виталий Косовский работал с полтавчанами от зимы 2019 года. Под его руководством "Ворскла" заняла 7-е место в сезоне 2018/19. Однако, нынешний сезон команда начала неудачно - после 14-ти туров полтавчане набрали лишь 8 очков и замыкают турнирную таблицу УПЛ.