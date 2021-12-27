"Ворскла" отказала трем европейским клубам в трансфере вратаря

Ризнык не хочет играть в составе украинского гранда. Фото: Footboom

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в нынешнее трансферное окно интересен нескольким клубам из Западной Европы. Уже этой зимой у 22-летнего вратаря полтавчан есть предложения, как из Украины, так и зарубежных клубов.

К Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только гранд украинского футбола — "Шахтер", но и польская "Легия", которая интересовалась переходом украинца до того, как положить глаз на другого украинца Максима Коваля. Однако потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии. Точно так же не смогли убедить "Ворсклу" интересным предложением по голкиперу два португальских клуба — "Белененсеш" и Гимарайнш". Сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом, - сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Дмитрий Ризнык связан контрактом с "Ворсклой" до 30 июня 2024 года и в случае продажи полтавчане хотят выручить за него как минимум € 3 млн. Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в € 2 миллиона. В этом году Ризнык дебютировал за сборную Украины.