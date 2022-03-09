Война не преграда. Игрок "Шахтера" женился на экс-девушке защитника "Динамо"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля женился на своей девушке Анастасии Гладун.

В начале года Ефим сделал предложение, Анастасия ответила согласием.

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В условиях войны масштабных празднований и ярких нарядов не было.

"09.03.2022. Новая семья", – написал Конопля в Instagram.

Ранее Гладун находилась в отношениях с другим футболистом – защитником "Динамо" Денисом Поповым.

Автор: Instagram.com/_konoplya.anastasia

Конопля является воспитанником "Шахтера". Выступал на правах аренды за "Десну". В текущем сезоне был дублером Додо в составе "горняков". В 2021 году дебютировал за сборную Украины. В 2019 году стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины.