"Война - это зло" – лучший теннисист России намекнул, что у Путина проблемы с психикой

Экс-теннисист Евгений Кафельников. Фото: instagram.com/yevgenykafelnikov

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников не хочет думать о возможной войне РФ и Украины.

По словам олимпийского чемпиона 2000 года, войной может угрожать человек с ненормальной психикой, сообщает The Insider.

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"В первую очередь, Украина - это наш сосед, наш братский народ, с которым мы не одну сотню лет вместе. Поэтому любая такая история, конечно, вводит в депрессию и реальные непонятки, почему это всё происходит, и когда это всё закончится. У меня очень много друзей и приятелей, с которыми я до сих пор дружу и буду всегда дружить, несмотря на то, что сейчас происходит.

Я не могу и не хочу даже подсознательно думать о возможной войне. Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной. Война - это зло. Ни в коем случае не хочу пожелать даже своему злейшему врагу, чтобы он с ней столкнулся, не говоря уже о близких и друзьях", - сказал Кафельников.

48-летний Кафельников считается лучшим теннисистом в истории России. Шесть раз выигрывал турниры "Большого шлема". В активе победы на Олимпиаде-2000 и в Кубке Дэвиса 2002 года. В России начали сбор подписей против войны с Украиной. Инициаторами стали известные музыканты, актеры, ученые. Подписи поставили российский певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.