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воскресенье, 30 января 2022 17:53

В России начали сбор подписей против войны с Украиной

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В России начали сбор подписей против войны с Украиной
По словам инициаторов, война не отвечает интересам России. Фото: Reuters

В России начали сбор подписей против войны с Украиной. Инициаторами стали известные музыканты, актеры, ученые.

В частности, подписи поставили российский певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова, пишет Zn.ua.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – безнравственная, безответственная и преступная", — говорится в документе.

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Инициаторы считают, что война не только не отвечает интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

Россияне хотят, чтобы власть учитывала и их мнение, поскольку из телевизоров раздается только позиция, выгодная власти.

"Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизнь и судьбы на кон в своей политической игре", - обратились люди к руководству страны.

В Киеве на территории завода "Атек" началось обучение, на котором желающих учат обращаться с оружием и выживать во время возможной широкомасштабной войны с Россией.

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30
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