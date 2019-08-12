Во Львове во время матча "Карпат" включили песню сторонника Путина

"Карпаты" попали в громкий скандал

Неприятный инцидент произошел перед началом домашнего матча львовских "Карпат".

На стадионе "Украина" включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash "Moscow Never Sleeps", в которых есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

Стоит напомнить, что сам Тимати является большим поклонником президента России Владимира Путина и его оккупационной политики. А также лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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"Карпаты" в 3 туре УПЛ дома сыграли с "Мариуполем" 1: 1. С середины второго тайма хозяева играли в меньшинстве после удаления Кльоца.