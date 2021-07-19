Во Львове уладили самый большой футбольный конфликт нового сезона

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что "Рух" и "Арена Львов" достигли договоренности о проведении домашних матчей в сезоне 2021/22.

"При содействии Львовской облгосадминистрации достигнута договоренность между руководством "Руха" и "Ареной Львов" о проведении матчей во Львове. Следующий сезон желто-черные будут играть на главной арене Львова", – написал Козицкий.

Ранее "Рух" не устраивали условия, на которых "Арена Львов" предлагала проводить домашние матчи. Поэтому клуб договорился со стадионом "Украина" о выступлениях там. Это же сделал и "Львов".

Затем стадион "Украина" лишили третьей категории УАФ, чем запретили там проводить встречи УПЛ. "Львов" возобновил переговоры с "Ареной Львов" и вскоре договорился о выступлениях на этом стадионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французский клуб объявил о подписании украинского таланта

"Рух" заявил о готовности выступать на резервном стадионе в Тернополе, но УАФ запретила. Затем львовский клуб договорился с "Динамо" об аренде стадиона им. Валерия Лобановского в Киеве. Президент "Руха" Григорий Козловский говорил, что снимет команду с турнира.