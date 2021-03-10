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среда, 10 марта 2021 10:02

Вместо гола 2 пенальти. Холанд забил юбилейный мяч в Лиге чемпионов

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Вместо гола 2 пенальти. Холанд забил юбилейный мяч в Лиге чемпионов
Эрлинг Холанд надолго запомнит свой юбилейный мяч. Фото: Reuters

"Боруссия" победила "Севилью" в 1/8 финала ЛЧ. Самым удивительным и ярким эпизодом матча стал 2-й гол Эрлинга Холанда. На 48-й мин. нападающий забил с острого угла, и судья Чакыр засчитал взятие ворот. На табло счёт стал 2:0 в пользу немцев, но арбитр отправился смотреть повтор и в результате гол был отменен, и назначен пенальти за предыдущий эпизод. Дело в том, что VAR обнаружил фол всё на том же Холанде.

Счёт отмотали на 1:0, и Холанд отправился бить пенальти. Голкипер "Севильи" Боно справился и с ударом с точки, и с последующим добиванием. Игра продолжилась и длилась ещё 20 сек. За это время "Севилья" успела убежать в контратаку и дойти до штрафной соперника. Однако затем судья предоставил "Боруссии" возможность перебить пенальти, потому что Боно двумя ногами вышел с линии ворот до удара.

Снова исполнять отправился Холанд, который пробил в тот же угол, что и раньше. И опять вратарь дотянулся до мяча, но он всё-таки зашел в ворота. На эмоциях нападающий даже спровоцировал потасовку. Холанд подбежал к голкиперу и что-то эмоционально ему прокричал. Игрокам "Севильи" это не понравилось, и случилась небольшая заварушка - по жёлтой получили Жордан и Холанд.

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Этот гол оказался для Холанда 20-м в Лиге чемпионов. Нападающий стал самым молодым футболистом, которому покорилась эта отметка. Холанду ещё потребовалась меньше всех матчей, чтобы забить 20 мячей в ЛЧ: нападающий сделал дубль в обоих матчах с "Севильей". 2 десятка голов он положил за 14 матчей.

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