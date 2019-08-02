Вместо Фалькао Яремчук. "Галатасарай" определился с приоритетами

Яремчук удачно начал сезон

"Галатасарай" может подписать украинского форварда Романа Яремчука.

Об этом информирует ua-football.com

По данным источника, руководство клуба давно занято поисками нового нападающего. Главной целью для турецкого гранда считался Радамель Фалькао, однако тот отказался от переезда в Турцию.

Теперь главным приоритетом для клуба есть Яремчук. В ближайшее время турецкие представители могут вступить с Романом в переговоры.

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Позавчера Яремчук забил гол в матче Лиги Европы и помог своему клубу пройти в следующий раунд квалификации.