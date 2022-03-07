Влюбился в Киев через два часа. Казахский футболист стал волонтером в Украине

Казахский футболист Мади Жакипбаев стал волонтером в Киеве. Фото: instagram.com/brm.010

Казахский футболист Мади Жакипбаев оказался в Украине перед нападением РФ, после чего решил остаться и помогать нашей стране.

По словам 21-летнего игрока, он летел из Литвы в Кишинёв с пересадкой в Киеве, о чем написал в своём Instagram.

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"Мне хватило всего два часа, чтобы влюбиться в этот город, и, конечно же, я передумал лететь в Кишинёв. Здесь я начал сам активно искать футбольные клубы, связываться и общаться с разными людьми. А на следующий день случилось то, что случилось.

С самого начала военных действий нахожусь в Киеве. Я добровольно занялся волонтерством - оказываю помощь в приготовлении, упаковке и фасовке еды для нуждающихся. В день мы отдаем по 200-300 порций еды. В данный момент я и сам отдаю из своего кармана деньги на закупку продуктов и всего необходимого", - написал Мади.

Также футболист оставил реквизиты для всех желающих оказать финансовую поддержку Украине.

Жакипбаев - воспитанник "Астаны". На правах аренды выступал за "Шахтер" из Караганды. Играл за юношеские и молодежную сборные Казахстана. В начале 2022 года покинул "Астану" и начал искать новый клуб.