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воскресенье, 27 февраля 2022 08:01

Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев

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Владельцы &quot;Динамо&quot; братья Суркисы покинули Киев
Братья Суркисы. Фото: ФК "Динамо"

Игорь и Григорий Суркисы покинули Киев и направились на Запад Украины.

Об этом сообщается на странице "ТаТоТаке" в Facebook.

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"Наши подписчики сбросили интересное видео. Братья Суркисы, похоже, решили во время войны устроить себе экскурсию по славному городу Дубно. Экскурсовод - Игорь Бурбас?" - говорится в сообщении.

Сам журналист позже прокомментировал слухи, что он сопровождает братьев Суркисов.

"На видео не я, в Дубно тоже не я. Я остаюсь в Украине. Братья Суркисы отдельно от меня, но тоже остаются в Украине. В западной ее части", - написал Бурбас в Instagram.

Ранее Игорь Суркис заявлял, что не опасается агрессии России.

Суркис-младший является президентом "Динамо" Киев с 2002 года. До того, с 1993-го, главой клуба был его брат Григорий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. С начала вторжения в Киеве погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранен 71 человек.

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