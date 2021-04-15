Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 207
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 414
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 594
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 513
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
"Реал" на классе прошел "Ливерпуль". Манчестер Сити" с Зинченко одержал волевую победу в Дортмунде
"Реал" на классе прошел "Ливерпуль". Манчестер Сити" с Зинченко одержал волевую победу в Дортмунде
Игрок "Порту" забил шедевральній гол в ворота "Челси"
Игрок "Порту" забил шедевральній гол в ворота "Челси"
Обиженный игрок "Аталанты" наконец-то получил футболку Роналду
Обиженный игрок "Аталанты" наконец-то получил футболку Роналду
Как "Реал" разобрался с "Ливерпулем"
Как "Реал" разобрался с "Ливерпулем"
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 621
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 9
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
четверг, 15 апреля 2021 16:30

Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео

  Комментировать
Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео
За всю профессиональную карьеру Виталия Кличко только раз нокаутировали. Фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Один из величайших боксеров XXI в. и шестикратный чемпионом мира по кикбоксингу Виталий Кличко потерпел единственное поражение нокаутом.

Это произошло в 1992 году во время боя с британским кикбоксером Пеле Рейдом, сообщает "Чемпион".

В профессиональном боксе Кличко стал чемпионом мира, выиграв 45 боев, потерпел 2 поражения и ни разу не проигрывал нокаутом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виталий Кличко попал в десятку лучших супертяжеловесов за всю историю WBC

В начале спортивной карьеры нынешний мэр Киева занимался кикбоксингом и стал чемпионом мира среди любителей и профессионалов.

Как кикбоксер Кличко-старший провел 35 поединков, получил 34 победы, из них 22 досрочные, и потерпел единственное поражение нокаутом.

На видео Кличко в синей майке, момент нокаута - 2:50.

26 боксеров владели титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Пятеро из них возвращали чемпионский пояс организации - Мухаммед Али - США, Майк Тайсон - США, Леннокс Льюис - Великобритания, Хасим Рахман - США и Виталий Кличко - Украина.

Виталий Кличко завершил профессиональные выступления в 2012 году. С 2014-го занимает должность мэра Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

В давке погибли 96 болельщиков

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 12987
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12942
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9729
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 49 Просмотров: 8388
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5823
Спорт
Сборная Украины вышла на Евро-2022
Сборная Украины вышла на Евро-2022 Просмотров: 297
Суркис поделился ожиданиям от матча "Шахтер" - "Динамо"
Суркис поделился ожиданиям от матча "Шахтер" - "Динамо" Просмотров: 225
Экс-тренера "Шахтера" уволили в Японии
Экс-тренера "Шахтера" уволили в Японии Просмотров: 180
"Бавария" нашла замену Флику
"Бавария" нашла замену Флику Просмотров: 144
Вакцинировали первого украинского спортсмена, который поедет на Олимпиаду
Вакцинировали первого украинского спортсмена, который поедет на Олимпиаду Просмотров: 63
Больше всего комментируют
49
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
6
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
4
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
Голосов: 49
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть