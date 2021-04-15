Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео

За всю профессиональную карьеру Виталия Кличко только раз нокаутировали. Фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Один из величайших боксеров XXI в. и шестикратный чемпионом мира по кикбоксингу Виталий Кличко потерпел единственное поражение нокаутом.

Это произошло в 1992 году во время боя с британским кикбоксером Пеле Рейдом, сообщает "Чемпион".

В профессиональном боксе Кличко стал чемпионом мира, выиграв 45 боев, потерпел 2 поражения и ни разу не проигрывал нокаутом.

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В начале спортивной карьеры нынешний мэр Киева занимался кикбоксингом и стал чемпионом мира среди любителей и профессионалов.

Как кикбоксер Кличко-старший провел 35 поединков, получил 34 победы, из них 22 досрочные, и потерпел единственное поражение нокаутом.

На видео Кличко в синей майке, момент нокаута - 2:50.

26 боксеров владели титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Пятеро из них возвращали чемпионский пояс организации - Мухаммед Али - США, Майк Тайсон - США, Леннокс Льюис - Великобритания, Хасим Рахман - США и Виталий Кличко - Украина. Виталий Кличко завершил профессиональные выступления в 2012 году. С 2014-го занимает должность мэра Киева.