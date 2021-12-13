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понедельник, 13 декабря 2021 08:21

Виноват судья - Луческу прокомментировал потерю очков "Динамо" в матче против "Зари"

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Виноват судья - Луческу прокомментировал потерю очков &quot;Динамо&quot; в матче против &quot;Зари&quot;
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался недовольным судейством в матче против "Зари".

По мнению Луческу, судья должен был назначать пенальти в ворота госте в конце второго тайма.

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"В эпизоде ​​с пропущенным мячом все началось с Тимчика, который не встретил соперника, позволили принять Гладкому, затем прошла контратака, завершившаяся результативным ударом. В защите сыграли невнимательно. В остальном же доминировали, атаковали, играли агрессивно. По-моему, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил.В матче с "Ворсклой", в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь – наоборот.Да и удача была не на нашей стороне. желание забить ребята суетились и принимали неправильные решения, при этом я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить.

Команда играет, ребята растут, многие молодые, особенно на задней линии – отсюда ошибки. Ждем возвращения Попова – может, с его присутствием игра в обороне станет более надежной. Впереди также трудно обходиться без Беседина – хотя мы и забивали без него, но он важный для нас игрок. Их можно назвать незаменимыми для нас. Надеюсь, они пройдут зимние сборы и начнут вторую часть сезона с нами", - цитирует тренера официальный сайт "Динамо".

Ничья "Динамо" в матче против "Зари" позволила "Шахтеру" единолично возглавить турнирную таблицу. Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" на два очка после первой части сезона. "Заря" осталась на четвертом месте.
"Динамо" начнет вторую часть сезона выездным матчем против "Ингульца".

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