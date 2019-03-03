Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку

Олег Смалийчук. Фото:fckarpaty.com

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук "зажег" в одном из львовских заведений.

В сеть попало видео, на котором обнаженный вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук в компании болельщиков "львов" выполняет нецензурную песню, которая адресована футбольному клубу "Львов", сообщает Tribuna.

После чего Олег Смалийчук заявил, что покидает пост вице-президента "Карпат".

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК Карпаты.

Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни. Приходите на дерби, любите футбол. Встретимся на фан-секторе. Вперед, львы ", - написал Смалийчук на своей странице в Фейсбуке.

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Смалийчук стал вице-президентом "Карпат" 20 ноября 2017 года.